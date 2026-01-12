Cinema Batalha no Porto dedica ciclo às mulheres e ao humor

O ciclo propõe "uma viagem pelo humor enquanto gesto criativo, político e de contestação" e reflete como "o riso pode ser uma ferramenta de rutura, crítica e imaginação", refere o cinema Batalha em nota de imprensa.

"Rir Para Não Chorar: Mulheres e Humor no Cinema" começa no dia 22 com um dos primeiros filmes da artista visual Cindy Sherman, intitulado "Doll Clothes" (1975), no qual surge como uma boneca de papel a experimentar várias roupas.

Este filme antecede, na mesma sessão, a comédia musical "Golden Eighties" (1999), de Chantal Akerman, cuja narrativa se desenrola dentro de um centro comercial.

Das primeiras décadas do cinema, em que "as realizadoras encontram na comédia um espaço de experimentação e liberdade, mesmo num meio historicamente dominado por homens", o ciclo inclui, por exemplo, filmes de Mabel Normand e Alice Guy Blanché.

Até 18 de abril, serão programados filmes de Sarah Maldoror, Lucrecia Martel, Martine Syms, Ana Carolina, Jamie Babbit e Salomé Lamas.

Haverá também filmes pensados para as famílias, como, por exemplo, "Pai para Mim... Mãe para Ti" (1998), de Nancy Meyers.

São filmes "de mulheres que recorreram ao humor para desafiar expectativas, transformando adversidades em impulso criativo e escolhendo rir --- e fazer rir --- como forma de expressão", sustenta o Batalha -- Centro de Cinema.

"Rir Para Não Chorar: Mulheres e Humor no Cinema" é um dos primeiros ciclos temáticos do cinema Batalha para 2026, depois de em 2025 ter programado 589 sessões de cinema.

De acordo com a direção, o Batalha -- Centro de Cinema acolheu 62.230 espectadores em 2025, o que representa um aumento de 16% face a 2024.

O ciclo temático com mais espectadores foi a retrospetiva dedicada ao realizador espanhol Pedro Almodóvar, com 40 sessões e 6.395 espectadores.