"Cinema em Festa" com bilhetes mais baratos

O “Cinema em Festa” é uma iniciativa anual da Associação Portuguesa de Empresas Cinematográficas (APEC), com a venda de bilhetes a 3,5 euros em todos os filmes em exibição nos cinemas aderentes, da rede portuguesa de exibição.



Numa parceria com a Academia Portuguesa de Cinema também regressam às salas, durante estes dias, as longas-metragens nomeadas para o prémio Sophia de Melhor Filme: “Grand Tour”, de Miguel Gomes, “A Flor do Buriti”, de João Salaviza e Renée Nader Messora, “O Teu Rosto Será o Último”, de Luís Filipe Rocha, e “Revolução (sem) Sangue”, de Rui Pedro Sousa. Estes juntam-se a outros filmes portugueses em exibição: “A Savana e a Montanha”, de Paulo Carneiro, “Camarada Cunhal”, de Sérgio Graciano, o documentário “O Palácio de Cidadãos”, de Rui Pires, e “Sonhar com Leões”, de Paolo Marinou-Blanco.



Entre os cinemas aderentes estão os das exibidoras NOS Cinemas, UCI, Cineplace, Castello Lopes e Cinema City, e as salas Cinebox (Castelo Branco), Cinema Trindade (Porto), Cinema Ideal e Cinema Fernando Lopes, ambos em Lisboa, Teatro Miguel Franco (Leiria), Auditório Salgado Zenha (Coimbra), Casa do Cinema de Coimbra e Cinemax (Penafiel).