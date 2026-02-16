Cultura
Cinema em Lisboa tem sala exclusiva para filmes portugueses
Os cinemas NOS Amoreiras, em Lisboa, têm uma nova sala exclusiva para o cinema português. A ideia é cativar o público e dar destaque à produção nacional, refere Saul Rafael, diretor de marketing da NOS Audiovisuais.
Para assinalar a abertura da sala há uma programação especial, com pré-estreias de filmes portugueses que vão estrear ao longo do ano. São sete dias, sete filmes.
"O Entroncamento", "Barqueiro", "Projecto Global", "Pai Nosso - Os Últimos Dias de Salazar", "Maria Vitória", "Match" e "Terra Vil" são os filmes em pré-antestreia durante o arranque da sala de cinema português.
