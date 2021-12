Cinema este Natal traz "Clifford", um grande cão vermelho

Foto: Paramount Pictures/DR

É vermelho e "grande" como o Pai Natal, mas é um cão e chega hoje aos cinemas a personagem inspirada nos livros e desenhos animados infantis. Clifford, o cão vermelho chega esta quinta-feira as telas do cinema português e espera-se que faça as delícias da pequenada.