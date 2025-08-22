Em direto
A evolução da resposta aos incêndios atualizada ao minuto

"Cinema Paraíso Comunidades" aborda comunidade cigana e ucraniana

por Luís Peixoto - Antena 1

Foto: Cineclube de Joane - DR

Chama-se Cinema Paraíso Comunidades e pretende incluir através do cinema as comunidades migrantes e etnias minoritárias do concelho de Vila Nova de Famalicão.

VER MAIS
O projecto da autarquia e do Cineclube de Joane, tem este domingo o ponto alto com a exibição de um filme dedicado à comunidade da Ásia central.

Os imigrantes participaram no processo de selecção do filme, conta em entrevista o director do Cineclube de Joane, Vítor Ribeiro.

Sessão no domingo ás 9h30 da noite, na freguesia de Lemenhe, em Vila Nova de Famalicão.

O projecto "Cinema Paraíso Comunidades" estende-se até 2027 e vai abordar também a comunidade cigana e ucraniana.
PUB
PUB