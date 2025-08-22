"Cinema Paraíso Comunidades" aborda comunidade cigana e ucraniana
Foto: Cineclube de Joane - DR
Chama-se Cinema Paraíso Comunidades e pretende incluir através do cinema as comunidades migrantes e etnias minoritárias do concelho de Vila Nova de Famalicão.
Os imigrantes participaram no processo de selecção do filme, conta em entrevista o director do Cineclube de Joane, Vítor Ribeiro.
Sessão no domingo ás 9h30 da noite, na freguesia de Lemenhe, em Vila Nova de Famalicão.
O projecto "Cinema Paraíso Comunidades" estende-se até 2027 e vai abordar também a comunidade cigana e ucraniana.