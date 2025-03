Cinema português em competição no Festival de Málaga que começa na sexta-feira

Segundo a programação divulgada, na competição de longas-metragens documentais figura "Sempre", de Luciana Fina, que se debruça sobre a revolução de 25 de Abril de 1974.

No filme, a investigadora e realizadora italiana, residente em Portugal há 30 anos, revisita imagens da revolução, atravessando o salazarismo, o 25 de Abril, o Processo Revolucionário em Curso, o Verão Quente e a descolonização, recorrendo aos arquivos da Cinemateca Portuguesa.

Na competição de documentários em curtas-metragens está "Deus-e-meio", primeira obra de Margarida Assis, já exibida nos festivais Curtas de Vila do Conde e Porto/Post/Doc.

"Um homem vagueia por um hospital abandonado. Anos depois do seu último encontro, alguém a quem salvou a vida procura-o, no seu antigo consultório, para juntos comporem uma memória do seu passado em comum", lê-se na sinopse divulgada pela agência da Curta-Metragem.

Com coprodução portuguesa, nesta competição está ainda o ensaio visual "A rosa nasce nas pedras", do mexicano Sebastian Molina Ruiz, passado nas ruas de Lisboa.

"Una quinta portuguesa", filme da realizadora espanhola Avelina Prat, fará a estreia mundial em Málaga, na competição de longas-metragens de ficção.

O filme tem coprodução portuguesa e, segundo a produtora O Som e a Fúria, teve filmagens em Portugal, nomeadamente em Ponte de Lima e Esposende.

"Una quinta portuguesa" é protagonizado por Maria de Medeiros e Manolo Solo, num elenco que integra ainda Rita Cabaço, Luísa Cruz e Rui Morisson.

Manolo Solo interpreta o papel de Fernando, um pacato professor de Geografia que, devastado pelo desaparecimento da mulher, agarra a oportunidade de uma nova vida, ao assumir a identidade de um jardineiro numa quinta portuguesa. É lá que conhecerá a proprietária da quinta, interpretada por Maria de Medeiros.

Para a competição de longas-metragens, o festival selecionou também "Lo que queda de ti", primeiro filme de Gala Garcia e que conta com a participação do ator Ruy de Carvalho e música do pianista Filipe Raposo.

"Vírgenes", de Álvaro Dias Lorenzo, coproduzido por Espanha e Portugal, um filme de época sobre três amigos que viajam nos anos 1960 para a Costa do Sol, no sul de Espanha, será mostrado fora de competição.

O 28.º Festival de Cinema de Málaga estender-se-á até ao dia 23.