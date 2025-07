Cinemas portugueses com melhor junho em espectadores desde 2019

Já nas receitas, de acordo com os dados do semestre divulgados pelo ICA, os cinemas portugueses atingiram, em junho, 6,5 milhões de euros, no que foi o melhor junho nesta categoria desde que há registos, ou seja, pelo menos 2004, um fator que pode justificar-se pelos aumentos dos preços dos bilhetes.

Junho deste ano representou ainda um aumento de 41,8% nas receitas face ao mesmo mês do ano passado.

No acumulado, o primeiro semestre de 2025 registou 35,1 milhões de euros de receita e 5,5 milhões de espectadores, no que são subidas, respetivamente, de 20,6% e 16,6% face ao ano anterior.

Estes números significam que também o primeiro semestre de 2025 é o melhor desde 2019, quando foram registados 6,7 milhões de espectadores e 35,6 milhões de euros de receita.

O filme mais visto do ano, no primeiro semestre, em Portugal foi "Lilo e Stitch", com 560 mil espectadores e 3,5 milhões de euros de receita em pouco mais de um mês desde a estreia.

No domínio dos filmes portugueses, a obra mais vista este ano continua a ser "On Falling", de Laura Carreira, com 13 mil espectadores e 75 mil euros de receita acumulada desde a estreia em março.