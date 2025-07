Cinemateca Portuguesa abre temporada de Cinema na Esplanada

Cinemateca Portuguesa em Lisboa inclui na programação cinema ao ar live, é o Cinema na Esplanada. Durante os meses de julho e de agosto de segunda-feira a sábado, a esplanada da Cinemateca Portuguesa transforma-se em sala de cinema, com o céu de Lisboa, como teto.

Nuno Sena subdiretor da Cinemateca Portuguesa destaca alguns dos ciclos previstos para o cinema ao ar livre.



Durante o verão, em Lisboa, há outras inciativas de cinema ao ar livre. A tela do CINE SOCIETY é no Carmo Rooftop e na Doca da Marinha, até setembro. A Igreja da Graça e o Palácio do Grilo recebem a programação ao ar livre da associação Black Cat.