Cinemateca Portuguesa e Cinema Trindade apresentam ciclos de cinema com filmes nomeados para o Lux Prémio do Público 2025

A Cinemateca Portuguesa, em Lisboa apresenta mostra de cinema com os cinco filmes nomeados para o Lux Prémio do Público 2025. ''Animal'', '' Dahomey'', ''Flow- À deriva'', ''Intercepted'' e ''O Silêncio de Julie'' são os filmes que concorrem ao prémio de cinema promovido pelo Parlamento Europeu que distingue um filme que segue os princípios da União Europeia. O filme é escolhido por votação on-line do público e dos eurodeputados.

Vera Ramalhete, do Parlamento Europeu, em Portugal, apresenta o ciclo de cinema que decorre esta semana na Cinemateca Portuguesa, em Lisboa e que repete a partir de 15 de março no Cinema Trindade no Porto.