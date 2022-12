O espetáculo reúne intérpretes de 11 nacionalidades que combinam patinagem no gelo, dança, música e artes acrobáticas. A fantasia decorre num universo de gelo, no mundo de uma jovem criativa, cujo nome lhe dá título, e constitui a 42.ª criação do Cirque du Soleil.A companhia, que tinha interrompido digressões mundiais em 2020, por causa da pandemia de covid-19, enfrentava risco de falência, mas retomou apresentações no verão, depois de ter sido comprada pelo fundo canadiano Catalyst.