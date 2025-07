Classificação da obra de José Afonso. Associação vai contestar arquivamento do processo

A Associação José Afonso vai contestar o arquivamento do processo de classificação da obra do músico.

Em causa está o procedimento aberto em 2020 para classificar fonogramas, cassetes e cópias digitais de gravações originais de José Afonso.



À RTP, o coordenador do Arquivo Nacional do Som confirma que o processo não avançou por falta de acesso a esses bens.



Em janeiro, a Museus e Monumentos de Portugal revelou que a classificação terá caducado em 2021, ano em que foram reeditados onze álbuns do artista.



O arquivamento foi confirmado no início deste mês, em Diário da República.