Classificação pela UNESCO dos Caretos de Podence "regozija" os portugueses

A associação critica o papel do Governo relativamente a estas tradições, afirmando que "carecem de ser melhor interpretadas, salvaguardadas e valorizadas, o que somente uma política verdadeiramente identificada com tais qualidades pode habilitar-se a promover".

A ASPI faz votos para que "esta excelente notícia possa constituir um novo e definitivo estímulo para a tão urgente e indispensável mudança na política do património cultural imaterial em Portugal". "É o que mais desejamos", acrescenta.

A associação recorda que a classificação das "Festas de Inverno -- Carnaval de Podence", hoje, na Colômbia, surge na sequência da inscrição do Fado, da Dieta Mediterrânica, do Cante Alentejano, da Arte Chocalheira, da Olaria Negra de Bisalhães, da Falcoaria e dos Bonecos de Estremoz.

A APSPI, em comunicado, afirma que em cada solstício de inverno, "com as costumadas festividades cíclicas fica sempre refletida uma enorme riqueza patrimonial imaterial".

Exemplo são as celebrações rituais que "atualmente prosseguem, como é o caso dos Caretos de Podence, em Macedo de Cavaleiros [em Trás-os_Montes], mas também das Festas dos Rapazes ou de Santo Estevão, em Ousilhão-Vinhais e Grijó de Parada, no distrito de Bragança, Festas do Chocalheiro e do Farândulo, em Bemposta e em Tó, no Mogadouro, [na mesma região nordestina], a Festa das Fogaceiras, em Santa Maria da Feira [na Beira Litoral], a Romaria de S. Brás, na Nazaré, a Festa do Menino Jesus, em Vila Chã de Braciosa-Miranda do Douro [em Trás-os-Montes], o Enterro do Pai Velho, em Lindoso-Ponte da Barca [no Minho], Os Cardadores, em Ílhavo e a `Festa de S. Gonçalinho`, em Aveiro".

A ASPSI sublinha que "são muitos e diversificados os patrimónios culturais imateriais existentes no nosso país", e destaca a classificação do Fado, em 2011, que espoletou "as distinções que se vêm verificando desde" então.

Os Caretos de Podence foram hoje declarados Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO na Assembleia-Geral da Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial, que decorre até sábado, em Bogotá, na Colômbia.