CNB adia regresso ao Teatro Camões e estreia último programa da temporada em Almada

A informação foi dada hoje à tarde à agência Lusa por um responsável da companhia, que adiantou também que ainda não há data para o regresso ao Teatro Camões.

A programação anunciada para a temporada 2023-2024, publicada até hoje ao início da tarde no `site` da CNB, previa a estreia do novo espectáculo, que inclui uma nova coreografia de Vasco Wellenkamp, no Teatro Camões, em Lisboa, a 16 de maio.

A nova informação da CNB coloca a estreia deste programa no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, seguindo depois em digressão para o Rivoli - Teatro Municipal do Porto, de 30 de maio a 01 de junho de 2024.

Sendo a estreia fora de uma sala própria da CNB, este programa também não terá ensaio solidário, adiantou a companhia à Lusa.

O Teatro Camões, sede da CNB, encerrou em julho passado, para obras de reabilitação, no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), com reabertura inicialmente prevista para abril de 2024.

Durante este período a CNB levou espetáculos a diferentes pontos do país e trabalhou nos Estúdios Victor Cordon, em Lisboa.

Além da da nova coreografia de Vasco Wellenkamp, o novo programa que a CNB vai apresentar em maio inclui a estreia de "Uprising", de Hofesh Shechter, e o regresso a "Minus 16", de Ohad Naharin.

Até ao final da temporada, a 16 de junho, a CNB apresentará ainda três outros programas, nomeadamente o bailado "La Sylphide", "Balanchine/McNicol/Forsythe" e "Symphony of sorrows/Cantata".

"La Sylphide", que a história da dança tem como primeiro bailado romântico de referência, abre, no dia 29, no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, a restante programação desta temporada da CNB, estando marcada nova récita para o dia seguinte.

A primeira estreia pela CNB deste bailado data de julho de 1980, no Teatro Nacional de S. Carlos.

A 13 de março de 2024, e de acordo com a programação da CNB, o público poderá assistir, no Teatro Nacional de S. Carlos, a um ensaio solidário de "Balanchine/McNicol/Forsythe", cuja receita de bilheteira reverterá a favor de uma instituição social a anunciar.

Este espectáculo reúne a coreografia "Concerto Barocco", de George Balanchine, "Upstream", de Andrew McNicol, e "Workwhithinwork", de William Forsythe. Segundo a CNB, são "três obras de épocas e de gerações de coreógrafos muito distintas, mas que dialogam entre si, através de uma base na dança clássica, um programa que evidencia os diferentes desafios que os intérpretes da CNB enfrentam ao dançá-las numa só noite".

O programa estrear-se-á no dia 14 de março, no S. Carlos, ficará em cena até dia 24, e conta com a Orquestra Sinfónica Portuguesa.

Em junho, nos dias 15 e 16, será retomado o programa "Symphony of sorrows/Cantata", no Teatro Tivoli, em Lisboa, que encerra a temporada 2023-2024 da CNB.

"Symphony of sorrows" e "Cantata" abriram o Festival ao Largo, em Lisboa, no passado mês de julho, e fizeram uma digressão através de cidades como Évora, Caldas da Rainha, Funchal, Aveiro, Bragança, Vila Real e Figueira da Foz, além de Madrid.

O primeiro bailado desenvolve-se "num ambiente denso, soturno, no qual o coletivo revela ser a força de superação dos caminhos, por vezes tortuosos, da humanidade", ao passo que "Cantata" reflete tradições populares e musicais italianas, "uma espécie de festa comunitária italiana onde a música é o elemento inspirador, contagiando bailarinos e público".

"Cantata" foi criado "a partir de um encontro inesperado com um grupo de músicos de Nápoles e Puglia", como indica a CNB.

A fase final da temporada inclui ainda quatro `masterclasses` para escolas de dança, que visam técnica de dança clássica, técnica de dança clássica com pontas, técnica de pontas e repertório da CNB ("La Sylphide").