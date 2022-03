"CODA" vence prémio da Associação de Produtores em antecipação aos Óscares

O Prémio Darryl F. Zanuck para Melhor Produção de Longa-Metragem é considerado um dos mais fortes indicadores do filme que vai vencer os Óscares. Nos últimos 13 anos, apenas por três vezes o título que recebeu este prémio não coincidiu com o que viria a obter o Óscar de Melhor Filme.

"CODA", com argumento e realização de Siân Heder, é protagonizado por Emilia Jones, Marlee Matlin, Daniel Durant e Troy Kotsur e conta a história de uma família de surdos em que a adolescente Ruby é o único membro que consegue ouvir.

O filme da plataforma de streaming Apple TV+ já tinha vencido o Prémio do Sindicato dos Atores (SAG) e bateu "O Poder do Cão", até aqui considerado o favorito ao Óscar de Melhor Filme, na mais elevada distinção da Associações de Produtores.

Na gala que decorreu esta madrugada no Fairmont City Plaza, em Los Angeles, os Prémios PGA foram entregues aos produtores que mais se distinguiram no último ano em Hollywood, tanto no cinema como na televisão.

No cinema, além de "CODA", foram distinguidos os produtores do filme de animação "Encanto", da Walt Disney Pictures -- que teve a participação do artista de iluminação luso-americano Afonso Salcedo -- e do documentário "Summer of Soul". Ambos são considerados favoritos para os Óscares.

Na ficção para televisão, as estatuetas foram atribuídas aos produtores de "Succession" para Melhor Drama (HBO), "Ted Lasso" para Melhor Comédia (Apple TV+) e "Mare of Easttown" para Melhor Minissérie (HBO).

Já "The Beatles: Get Back" venceu na categoria de não-ficção (Disney+), "Last Week Tonight with John Oliver" foi o melhor na categoria de variedades (HBO) e o filme documental "Tom Petty, Somewhere You Feel Free" venceu o prémio para Melhor Filme para televisão ou streaming.

A cerimónia atraiu alguns dos maiores nomes da indústria e os protagonistas dos títulos mais cotados este ano, como Will Smith, Jessica Chastain, Kristen Stewart, Lin-Manuel Miranda, Andrew Garfield, Jamie Dornan e Marlee Matlin.

O evento incluiu ainda um Prémio Carreira para George Lucas e Kathleen Kennedy, a atual presidente da Lucasfilm, apresentado pelo realizador Steven Spielberg.

"O meu desejo é que vocês sintam o impacto que ele teve na vossa vida, e nas vidas dos vossos filhos e netos", disse Spielberg sobre o trabalho de George Lucas. "E sim, George, estamos na idade em que os bisnetos estão a ver `A Guerra das Estrelas` pela primeira vez".

A Associação de Produtores entregou também o Prémio Visionário a Issa Rae, o Prémio Stanley Kramer a Rita Moreno pela carreira e ativismo, o Prémio Norman Lear a Greg Berlanti pelo seu trabalho em televisão, e o Prémio David O. Selznick a Mary Parent pelo seu trabalho no cinema.

Este domingo decorrem os Prémios da Associação de Argumentistas (WGA, na sigla inglesa), em que "CODA" está nomeado para Melhor Argumento Adaptado.