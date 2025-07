Codiretor artístico do teatromosca eleito presidente da associação Les Scènes Appartagées

Segundo o teatromosca, a eleição de Pedro Alves reforça a presença internacional da companhia fundada em Sintra, em 1999, garantindo que o encenador português "procurará trazer uma visão inovadora para os projetos desta entidade francesa e investir num diálogo cada vez mais próximo entre as dramaturgias contemporâneas dos dois países".

A eleição de Pedro Alves para a direção da associação Les Scènes Appartagées ocorre numa altura em que a companhia de Sintra tem intensificado o envolvimento e os encontros com estruturas e artistas francófonos.

Entre estes figuram "a longa parceria com a La Tête Noire - La Compagnie de Orléans, uma futura coprodução com o jovem coletivo Les Bâtards Dorés, a estrear em 2026", e "a mais recente produção do teatromosca para os públicos jovens, `Na Floresta Desaparecida`", sobre texto do autor canadiano Olivier Sylvestre, apresentada já em Portugal e França, e publicada pelo projeto editorial da companhia, moscaMORTA, em abril último.

Com sede no AMAS -- Auditório Municipal António Silva, em Agualva-Cacém, o teatromosca tem desenvolvido uma "sólida parceria" com Les Scènes Appartagées, entre a qual figura o desenvolvimento do projeto "Lire et Dire Le Théâtre en Famille(s) / Ler e Dizer o Teatro Em Família(s)", cujo objetivo é promover, muito especificamente, a escrita dramática contemporânea para públicos jovens, tanto em França como em Portugal, no contexto familiar, num ambiente intimista e descontraído.

A iniciativa "revela o compromisso de ambas as organizações em ampliar o acesso à dramaturgia contemporânea em língua portuguesa e francesa", abrindo-se cada vez mais à criação literária proveniente de outros países, "estimulando a participação das novas gerações na escrita e na leitura de textos dramáticos e na fruição cultural", refere ainda teatro.

As duas associações continuam também a preparar a expansão do dispositivo de mediação "Ler e Dizer o Teatro Em Família(s)" e a conceber iniciativas futuras destinadas ao "enriquecimento da cena teatral para públicos jovens, com especial destaque na dramaturgia contemporânea".

O teatromosca felicita ainda o seu codiretor artístico, Pedro Alves, pela eleição, considerando que, "em certa medida, consolida laços culturais que prometem ampliar horizontes e dar origem a novas colaborações artísticas entre Portugal e França".

A associção francesa Les Scènes Appartagées congrega grupos de teatro de diferentes nacionalidades, que em conjunto desenvolvem o programa "Lire et dire le théâtre en famille(s)".

O objetivo da associação é contribuir para a aproximação entre as obras e o público, bem como fazer circular o teatro contemporâneo com base no prazer da descoberta, do convício e da partilha, segundo a página da associação na Internet.

Entre as estruturas que apoiam a associação contam-se o Ministério da Cultura de França, a agência francesa de Coesão de Territórios, e as autarquias das regiões Auverne-Rhones-Alpes, Occitânia e Ilha de França, entre outras entidades.

Fundada com a convicção de que o teatro contemporâneo e a leitura são acessíveis a tudo e todos, que cada um colhe prazer com a sua descoberta e que cada pessoa é um ser de cultura, a associação defende que arte e cultura são "motores pujantes" para a criação de laços no seio das famílias e das sociedades. segundo a sua página na internet.

A associação Les Scènes Appartagées, por todos estes motivos, assumiu assim a missão de "fazer do teatro contemporâneo um campo de experimentação para tudo e todos".