Coimbra acolhe exposição dedicada à obra de Juan Muñoz

A partir deste sábado, Coimbra vai ter uma exposição dedicada à obra de Juan Muñoz em quatro espaços. Com curadoria de Miguel von Hafe Pérez, a mostra parte da obra do escultor espanhol, uma das figuras mais relevantes da escultura contemporânea, para estabelecer diálogos com mais de 40 artistas.