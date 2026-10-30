Cultura
Coimbra acolhe exposição dedicada à obra de Juan Muñoz
A partir deste sábado, Coimbra vai ter uma exposição dedicada à obra de Juan Muñoz em quatro espaços. Com curadoria de Miguel von Hafe Pérez, a mostra parte da obra do escultor espanhol, uma das figuras mais relevantes da escultura contemporânea, para estabelecer diálogos com mais de 40 artistas.
A exposição, coorganizada pelo Município de Coimbra e com o apoio da Fundação "la Caixa", fica patente até 28 de fevereiro de 2027, no CAV, Sala da Cidade, Biblioteca Joanina e Museu Nacional de Machado de Castro, com entrada gratuita.