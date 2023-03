Coimbra aposta na dança e propõe festival com 27 eventos durante o mês de abril

"Queremos muito apostar na dança em Coimbra, com este projeto que é o Abril Dança em Coimbra, que começou em 2016 e que tem vindo a crescer e que agora congrega quatro instituições. É, para nós, um dos ex-líbris da atividade cultural de Coimbra", sublinhou o presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva.

Durante a conferência de imprensa de apresentação da edição de 2023 do Abril Dança em Coimbra, que irá decorrer de 01 a 30 de abril, o autarca evidenciou que esta é a primeira vez que este festival é coorganizado com o Teatrão e a Escola da Noite.

"Extravasa a Câmara Municipal e a Universidade de Coimbra [com o Teatro Académico de Gil Vicente] e isso é sinal de crescimento do Abril Dança em Coimbra. É um sinal do bom entendimento entre as instituições e que, trabalhando em conjunto, podemos projetar mais longe, com mais qualidade, impacto e com mais variedade e riqueza cultural", acrescentou.

No seu entender, este Festival, que irá decorrer em quatro equipamentos da cidade de Coimbra -- Convento São Francisco, Teatrão, Teatro da Cerca São Bernardo - Escola da Noite e Teatro Académico de Gil Vicente -- dá um importante contributo à vida cultural da cidade, captando a atenção de mais gente para aquilo que acontece em Coimbra.

"Somos o terceiro concelho do país com mais eventos culturais ao vivo, a seguir a Lisboa e Porto, e mais cá para baixo temos outros concelhos. Temos uma atividade cultural impressionante, que não tem ainda o reconhecimento nacional e internacional que pode e deve ter, mas temos todos de trabalhar nisso", apontou.

A ocasião serviu ainda para aludir ao projeto Rampa.0, que procura dar oportunidade a jovens alunos de dança, tendo Rui Horta como coreógrafo.

"É um projeto novo que queremos que se afirme, cresça e que vem dar outro sal e pimenta ao Abril Dança em Coimbra, desafiando e dando oportunidade aos jovens. Teve 51 candidatos e foram selecionados 13, o que significa que há grande campo de jovens a querer dedicar-se à dança e a precisar de uma oportunidade", sustentou.

O "pontapé de saída" do festival Abril Dança em Coimbra será dado em 30 de março, com a estreia de "Time", uma peça dançada do Teatrão, com conceção e direção artística de Aldara Bizarro.

No âmbito do projeto Rampa.0, o coreógrafo Rui Horta, que é o curador convidado deste festival, leva ao Convento São Francisco "Os Sonhos de Einstein", em 21 de abril.

O Convento São Francisco será ainda palco do espetáculo "Versa-vice", com coreografia e direção artística de Tânia Carvalho, no dia 28 de abril.

Em 27 de abril, Reindeer age#1, com conceito e coreografia de Bernardo Chatillon, apresenta-se no Teatro Cerca de São Bernardo - Escola da Noite.

Para dia 19 de abril está marcada a estreia nacional de "Ara! Ara!", no Teatro Académico de Gil Vicente, sendo este um espetáculo com coreografia, interpretação e conceção visual de Ginevra Panzetti, Enrico Ticconi.

Destaque ainda para o espetáculo [O Sistema], com conceito, direção artística e coreografia de Cristina Planas Leitão, apresentado no dia 06 de abril no Teatro Académico de Gil Vicente.