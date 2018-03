Coimbra consigna criação de novo jardim e reabilita espaço verde na zona urbana

Lusa21 Mar, 2018, 13:54 | Cultura

O novo espaço, junto ao Centro Escolar de Solum Sul, estabelecimento do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo, frequentado por cerca de três centenas de crianças, envolve um investimento de cerca de 90 mil euros.

No local onde vai ser criada a nova zona verde "também ficava bem um edifício, mas um jardim fica melhor", disse à agência Lusa, à margem da sessão de assinatura de consignação da obra, o presidente da Câmara, Manuel Machado, reconhecendo que um imóvel daria "algum dinheiro [ao município], mas não teria o lucro social" que o jardim terá.

O jardim, num terreno contíguo à escola, também responde ao apelo feito pelas crianças, durante uma visita do presidente da Câmara ao estabelecimento, adiantou o autarca, revelando que, agora, vai lançar o desafio para que os alunos da escola "ajudem [a Câmara] a tomar conta" do novo espaço verde.

Além de refletir a importância que a autarquia atribui às "infraestruturas verdes nos espaços urbanos", o jardim também pretende homenagear o antigo presidente do município Fernando Luís Mendes Silva (falecido em 1992), advogado e empresário e impulsionador da urbanização daquela área da cidade, salientou Manuel Machado.

Mendes Silva "aplicou na zona residencial do Calhabé e Solum, pela primeira vez em Portugal, os princípios estabelecidos por Le Coubusier através da célebre Carta de Atenas (1942), na qual preconizou uma nova forma de edificação virada para os seus habitantes e não tanto determinada pela orografia do espaço", refere a Câmara de Coimbra.

Trata-se de "uma obra ímpar" que notabilizou Mendes Silva como "uma referência da cidade, onde aplicou, pela primeira vez no desenho urbano, os princípios de `habitar, trabalhar, recriar e circular`", destaca a autarquia.

Antes da assinatura do auto de consignação do novo jardim, que será batizado com o nome de Mendes Silva, a Câmara apresentou o projeto de requalificação do espaço verde da encosta entre as ruas Miguel Torga e Fernão Lopes, na encosta do Cidral, nas imediações da Escola Secundária Infanta D. Maria.

O projeto de requalificação, que pretende que a encosta, com diversos socalcos, se "assuma como um espaço verde multifuncional, de descanso, usufruto e lazer", prevê a manutenção da cobertura herbácea natural, a plantação de "15 novas árvores (tílias, acer, freixos e celtis)" e a colocação de "três mesas, um varandim e dois bancos, para além dos três já existentes".