Coimbra em maioria nos 85 projetos apoiados pelo Programa Cultura ao Centro

Das 129 candidaturas recebidas, cujo valor total de apoio eventual ascendia a 306 mil euros, foram selecionados 85 projetos, repartidos pelas áreas de programação e difusão (34), criação artística e produção (29), edição (12) e formação e capacitação (10).

Após a análise e seleção da CCDRC, o montante a distribuir ascende a 114 mil euros, que será repartido por projetos de diversas áreas artísticas de associações de 35 municípios das seis comunidades intermunicipais da área territorial do Centro.

À semelhança do registado no anterior Programa Cultura ao Centro, a Região de Coimbra é a que conta com maior número de associações que serão apoiadas durante o ano de 2025 (46).

Os restantes programas artísticos auxiliados pertencem à Região de Aveiro (12 projetos aprovados), Beiras e Serra da Estrela (11), Beira Baixa (seis) e Viseu Dão Lafões e Região de Leiria (cada uma com cinco projetos aprovados).

Quinze das 129 candidaturas submetidas não reuniam condições de admissibilidade.

Em comunicado, a CCDRC salientou a inclusão nos projetos selecionados de "práticas alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030", que foi "fator de majoração na avaliação das candidaturas".

A presidente da CCDRC, Isabel Damasceno, citada na informação divulgada, explicou que o Programa Cultura ao Centro pretende "não apenas reconhecer o valor do seu trabalho [das associações culturais não profissionais], mas também dar-lhe condições para crescer, inovar e chegar a mais pessoas".

A iniciativa pretende contribuir para "o fortalecimento do tecido cultural da região, apoiando projetos que valorizam a identidade local, a inclusão e a participação ativa das comunidades", junto de associações que "desempenham um papel vital na preservação das tradições, na dinamização dos territórios e na promoção da coesão social".