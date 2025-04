Coimbra pensa coletivamente o futuro do Salão Brazil em Dia Aberto

"Estamos muito entusiasmados com esta possibilidade de pensar o futuro do Salão Brazil, pois este edifício vai fazer 100 anos em 2026 e estamos a preparar as obras de requalificação do espaço. Esperamos que se juntem a nós para pensarmos coletivamente o futuro do Salão Brazil", destacou o presidente do Jazz ao Centro Clube.

O Salão Brazil vai estar de portas abertas na quarta-feira, convidando à participação da comunidade e à festa, entre as 09:30 e as 01:00.

Este será o primeiro momento público no contexto de um processo participativo que se irá estender até ao mês de junho e que tem como objetivo "reunir contributos para o desenho de um programa preliminar que, desejavelmente, o Município de Coimbra levará em conta aquando da preparação dos procedimentos necessários para dar início ao projeto de requalificação do edifício do Salão Brazil".

Em declarações à agência Lusa, José Miguel Pereira evidenciou que quarta-feira será um dia muito especial, com uma confluência de várias datas importantes, que pretendem partilhar com público, vizinhos e parceiros.

"Haverá atividades constantes ao longo do dia. O dia arranca com uma oficina dirigida aos alunos da Escola de São Bartolomeu, que é vizinha do Salão Brazil, onde serão recolhidas opiniões das crianças acerca da cidade onde vivem, nomeadamente desta zona da Baixa de Coimbra", informou.

Ao longo do dia serão também promovidas duas caminhadas, uma às 11:00 e outra às 14:30, que começam no Salão Brazil e seguem para lugares diferentes da Baixa de Coimbra.

"Com essas caminhadas, tentaremos que os participantes nos falem um pouco acerca da maneira como veem o Salão Brazil e o seu impacto", indicou.

Como não podia deixar de ser, a música também terá lugar neste Dia Aberto, com o concerto Seis Violas - um projeto encabeçado pelo violonista José Valente - ao final da tarde.

Para as 22:00, está agendado o concerto de celebração do 22.º Aniversário do Jazz ao Centro Clube e do Dia Internacional do Jazz, em parceria com o Curso Profissional de Jazz da Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra (CPJazz-EACMC).

O Salão Brasil é propriedade da Câmara Municipal de Coimbra desde 2019, tendo-se juntado no final de 2024 ao universo dos Equipamentos Culturais Municipais, no âmbito de um protocolo de gestão e programação celebrado entre o Jazz ao Centro Clube e o Município.

De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva, eleito em 2021 pela coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/CDS/NC/PPM/ALIANÇA/RIR/VOLT), o atual executivo tem feito "uma grande aposta na cultura, nomeadamente no Salão Brasil".

"Em colaboração com o JACC [Jazz ao Centro Clube], transformámos o JACC em entidade gestora de um equipamento municipal dedicado à cultura e reforçámos em mais 30 mil euros anuais o que eram as suas verbas habitualmente recebidas, ou seja, no total de 105 mil euros anuais. Fizemos um protocolo para três anos, o que reduz o trabalho burocrático e dá outra estabilidade de programação ao JACC", sustentou.

Sobre a reabilitação do edifício, o autarca apontou que aguarda que o Jazz ao Centro Clube "defina exatamente o que pretende para todo o edifício".

"Todo o edifício vai ficar para funções culturais, transformando-se num verdadeiro `club music` de referência internacional. É um dos equipamentos de que Coimbra se orgulha", concluiu.