Partilhar o artigo Coleção Carlos Rocha com 6.000 peças entra no acervo do Museu do Design Imprimir o artigo Coleção Carlos Rocha com 6.000 peças entra no acervo do Museu do Design Enviar por email o artigo Coleção Carlos Rocha com 6.000 peças entra no acervo do Museu do Design Aumentar a fonte do artigo Coleção Carlos Rocha com 6.000 peças entra no acervo do Museu do Design Diminuir a fonte do artigo Coleção Carlos Rocha com 6.000 peças entra no acervo do Museu do Design Ouvir o artigo Coleção Carlos Rocha com 6.000 peças entra no acervo do Museu do Design

Tópicos:

Botelho Keil Thomaz Mello, Coleção, Design, ETP Fred Kradolfer Bernardo, Ferrer Rocha, MUDE,