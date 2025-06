Foto: ilustração da capa livro "Uma aventura"

Após a morte do ilustrador Arlindo Fagundes, em janeiro, ele que tinha desenhado todas as capas e todas as personagens dos livros, a série literária conta agora com uma nova ilustradora.



A estreia acontece no lançamento do livro número 68: "Uma Aventura na Curva do Rio", que tem como cenário o Ribatejo.