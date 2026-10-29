Cultura
Coliseu do Porto recebe nova produção de Rigoletto de Verdi
O palco do Coliseu do Porto recebe esta quinta-feira uma produção nova do clássico Rigoletto, de Giuseppe Verdi.
Uma ópera baseada numa peça de Vitor Hugo e que, nesta versão, vai ter a direção musical de José Ferreira Lobo.
Um drama de poder, de vingança e destino, onde moram algumas das árias mais populares da história da ópera
Um drama de poder, de vingança e destino, onde moram algumas das árias mais populares da história da ópera