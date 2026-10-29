Coliseu do Porto recebe nova produção de Rigoletto de Verdi

Coliseu do Porto recebe nova produção de Rigoletto de Verdi

O palco do Coliseu do Porto recebe esta quinta-feira uma produção nova do clássico Rigoletto, de Giuseppe Verdi.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: Nuno Patrício - RTP

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Uma ópera baseada numa peça de Vitor Hugo e que, nesta versão, vai ter a direção musical de José Ferreira Lobo.

Um drama de poder, de vingança e destino, onde moram algumas das árias mais populares da história da ópera
Miguel Bastos – RTP Antena 1

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