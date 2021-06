``Collective`` é o filme vencedor do LUX Prémio do Público 2021

"Collective" esteve nomeado para os Óscares deste ano nas categorias de Melhor Filme Internacional e de Melhor Documentário.O filme "Corpus Christi", do polaco Jan Komasa, com o ator Bartosz Bielenia, no principal papel, ficou em segundo lugar na votação do público e dos deputados ao Parlamento Europeu."Mais Uma Rodada", do realizador dinamarquês Thomas Vinterberg, que venceu este ano o Óscar de Melhor Filme Internacional, era o outro finalista.

"Collective", o filme vencedor do LUX Prémio do Público 2021, é um documentário sobre a corrupção e a liberdade de imprensa.





O filme vai chegar aos cinemas portugueses no dia 24 de junho.A jornalista Margarida Vaz acompanhou o anúncio do vencedor.