Com 67.800 anos. Descobertas na Indonésia as mais antigas figuras rupestres do mundo

A figura em questão, visivelmente gasta e pintada de vermelho, revela uma mão em posição de garra, cuja idade foi determinada através da análise de pequenas quantidades do urânio no ocre das camadas minerais que se formaram sobre o pigmento. Apesar de ser muito difícil datar, Maxime Aubert, uma das autoras do estudo, considera que quando “quando conseguimos [datar as figuras], abre-se um mundo completamente diferente”.



“Era quase como se estivessem a tentar transformar deliberadamente esta imagem de uma mão humana noutra coisa – talvez uma garra de animal”, afirma Adam Brumm, co-autor do estudo, que acredita haver “algum significado cultural” que pudesse estar ligado à “complexa relação simbólica destes povos antigos com o mundo animal”.



De acordo com os investigadores, este tipo de imagens era feita através do sopro de pigmento de ocre sobre uma mão colocada nas paredes da caverna, misturado com água.



A definição da idade desta figura pode ajudar a datar quando se deu a povoação da região por parte dos Homo Sapiens, que se acredita ter sido há 60 mil ou 90 mil anos.



“Juntas, as provas arqueológicas e genéticas apoiam agora fortemente a ‘cronologia longa’ e mostram que os antepassados dos aborígenes australianos estavam a deslocar-se pelo Sudeste Asiático e a criar arte simbólica durante as suas viagens”, acredita a arqueóloga Maxime Aubert.



O trabalho foi realizado por uma equipa liderada por Aubert e Adam Brumm, começada em 2019, e que incluiu o registo de 44 sítios arqueológicos e a datação de 11 rochas individuais. Num dos sítios, foi encontrada uma cena de caça entre três humanos e um javali, datada de há cerca de 51.200 anos.



O recorde pertencia a figuras descobertas em Espanha, em 2021, com 64 mil anos e pintada por neandertais.