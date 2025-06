"Com os pés na terra e as mãos no mar". Do Neolítico à atualidade de Quarteira em livro e exposição

Foi na localidade da Retorta que se encontrou um dos testemunhos mais antigos da região de Quarteira.





É um vaso cerâmico com quase 40 centímetros de altura, de “forma ovoide (bojudo), de bordo alto e quatro pequenas asas”, cuja datação aponta para o quinto milénio a.C., no período Neolítico. Esta peça arqueológica com cerca de 6.500 anos marca o início do intervalo de tempo da viagem que o livro “Com os Pés na Terra e as Mãos no Mar: 6000 anos de História de Quarteira” abrange.

Monografia “Com os Pés na Terra e as Mãos no Mar: 6000 anos de História de Quarteira”. Muitos são os testemunhos que ilustram as diversas etapas da presença humana na região, que vão desde a pré-história à marca romana e islâmica, conquista cristã e povoamento, passando pela constituição do reguengo por D.Dinis (séc. XIII), a formação do morgado (1413), a criação da freguesia (1916) chegando a 1999, com a elevação de Quarteira a cidade | Carla Quirino - RTP







O vaso cerâmico do Neolítico junta-se a centenas de outros materiais, fotografias, mapas, documentos e testemunhos que, ao longo de 692 páginas, os autores apresentam o conhecimento científico “mais aprofundado possível” sobre as comunidades humanas que se instalaram, viveram, trabalharam e construíram vivências ao longo de seis milénios na região da atual freguesia de Quarteira. Na outra ponta do intervalo cronológico está 1999, ano em que a vila quarteirense foi elevada a cidade.







A investigação multifacetada envolveu cerca de 40 especialistas, entre geólogos, geógrafos, historiadores e arqueólogos, em torno das coleções do Museu Municipal de Loulé. Contou ainda com o contributo de testemunhos da comunidade local.





Este conjunto de dados permitiu a constituição de “uma retrospetiva da história local” que aborda não só a área urbanizada de Quarteira “mas também o território natural que está compreendido entre várias fronteiras geográficas” explica o investigador Rui de Almeida à RTP, arqueólogo municipal que integra a equipa responsável pela conceção e construção tando da exposição como da coordenação editorial do catálogo “Com os Pés na Terra e as Mãos no Mar: 6000 anos de História de Quarteira”.





Assim, o território onde se fixa esta investigação vai desde: "A nascente, a Ribeira de Carcavai que marca a divisão com zona da Ria Formosa, a norte, a primeira linha de cerros que está compreendida entre a estrada nacional 125 e a Via do Infante e a poente, a Ribeira de Quarteira que é a principal linha de água estruturante do território – isto faz uma espécie de um semi-circulo" relativamente à costa descreve o coordenador.



Denominador comum entre comunidades ao longo de 6.000 anos



Rui de Almeida sublinha que este título surgiu de algo que pretendia “definir como era a vivência naquele ambiente e território” e nesse conceito deveria ser possível “descrever o que era ser uma pessoa de Quarteira.





"Portanto, para onde quer que nós olhássemos, nós víamos sempre alguém ligado à terra com os pés bem assentes nela (…) e com as mãos sempre ligadas ao mar – gente trabalhadora à procura das várias formas de sustento – por isso pareceu-nos que esta ideia coroava todos os pontos fortes e todos os sentimentos que queríamos retratar com a vivência daquele território”, sustenta o investigador.





Ou seja, para além da exploração dos recursos marinhos, as comunidades estabelecidas em terra também se dedicam à "componente agrícola" até porque "à volta, essas zonas são compostas por bons terrenos agrícolas, férteis. E na história mais recente é esse mesmo território que vai também servir de sustento a partir do que é o desenvolvimento turístico", acrescenta.











Catálogo e exposição na antiga Lota de Quarteira. "É muito mais que um catálogo. No fundo foi escrever e fazer uma atualização, ou mais ambicioso ainda, fazer um ponto de situação, há data presente, em termos de conhecimento de todas estas épocas desde a pré-história até ao presente" argumenta Rui de Almeid a | Carla Quirino - RTP

Papel da investigação museológica: a importância das coleções



Para Rui de Almeida, a exposição visitável na antiga Lota de Quarteira amtecipava uma edição em monografia pois está arrumada como se de um livro se tratasse: "De um ponto de vista gráfico parece que estamos dentro de um livro de pé, como se estivéssemos num álbum de recortes de memórias – que são de há 20 anos até há 6.000 anos, onde vamos passando páginas e ver esse fluxo de informação, e imagens".







A valorização do património material e imaterial desenvolvido através de políticas públicas na área da museologia impressa nesta monografia, foi um dos pontos que a diretora da Rede Portuguesa de Museus, Fátima Roque exaltou, sublinhando a importância da investigação em museus e dos seus acervos e na partilha com a comunidade.





"A investigação museológica, sobretudo em museus de território como é o Museu Municipal de Loulé, pode e deve ser encarada como alavanca para tantas outras linhas de pensamento e estudo partindo desse embrião gerador de conhecimento que são sempre as coleções" que preservam e salvaguardam o património, realça Fátima Roque.







Para cumprir esta missão, "não basta expor, é preciso conhecer, estudar, questionar, interpretar". A investigação museológica tem ainda outra dimensão – "liga as pessoas às suas raízes", deixa claro a responsável da Rede de Museus.







"É na qualidade de agente facilitador de múltiplas perspetivas e interpretações que o museu se assume também como tradutor e embrião para uma cidadania ativa e interventiva", acrescenta.