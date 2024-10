Começa o festival Doclisboa

Imagem Promocional - DR

Um festival com ligações do cinema a outras expressões artísticas, como por exemplo a música.



Este festival vai estar presente nas salas do Cinema São Jorge, assim como na Cinemateca, na Culturgest, na Casa Comum e no Cinema Ideal.



Também na Sétima Arte, estreia-se esta quinta-feira, nos cinemas nacionais, o filme Megalopolis. Na cadeira de realizador está Francis Ford Coppolla, que levou os últimos 30 anos a desenvolver este projeto de ficção científica.