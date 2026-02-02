Começou a ser cobrada tarifa de 2 euros na Fontana di Trevi





O responsável do turismo em Roma, Alessandro Onorato, descreveu a medida como “uma revolução saudável”, justificando a necessidade de controlar as “enormes multidões que se aglomeravam na fonte”.



Já alguns turistas citados pelo The Guardian não consideram justa a obrigatoriedade de pagamento, argumentando que estamos a falar de “história” e que por isso “deveria ser gratuita”.

Após anos de especulações sobre se seria ou não aplicada uma taxa turística aos visitantes da emblemática Fontana di Trevi, em Roma, foram criadas duas faixas de acesso, uma para turistas que terão de pagar entrada e outra para os residentes em Roma, que poderão aceder de forma gratuita.A aplicação desta tarifa - aplicada das 11h30 às 22h em dias úteis e das 9h às 22h aos fins de semana - é justificada pela necessidade de preservação do monumento, melhor gestão do fluxo de visitantes e angariação de fundos para manutenção da fonte, segundo o jornal britânicoEstima-se que sejam arrecadados 6,5 milhões por ano com a implementação da nova tarifa.Entretanto, vão sendo ouvidas posições opostas em relação a esta decisão do município romano.