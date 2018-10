Como o último rei de Portugal viveu o exílio

A 5 de Outubro de 1910 é proclamada a implantação da república em Portugal, depois da vitória da revolução. Nesse dia, a família real já estava reunida no Palácio de Mafra e é na praia dos pescadores na Ericeira, que embarca no iate Amélia ainda com destino desconhecido.



O Rei faz saber que pretendia rumar ao Porto mas com a chegada da notícia que a revolução republicana também vingara no norte, o iate Amélia navega em direção a Gibraltar. Durante o exílio em Inglaterra, Dom Manuel II ainda apoiou várias tentativas para a restauração da Monarquia.



Dom Manuel II, o último Rei de Portugal, viria a falecer em Londres, a 2 de Julho de 1932, com 42 anos.