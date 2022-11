"Como se toda a vida tivéssemos sido unha e carne". O curioso reencontro de Saramago com o meu avô - Crónica

, escreveu o até agora único Nobel português da Literatura no segundo volume dosO taxista era– alcunha com que se apresentou a Saramago e que refletia as raízes ribatejanas e as origens modestas partilhadas pelos dois homens.O escritor foi assim surpreendido pelo conterrâneo e contemporâneo, nascido na Azinhaga apenas dois anos depois de Saramago, também ele filho de camponeses. “Julgando pela idade que aparentava, poderia muito bem ter sido um dos meus companheiros de jogos infantis e descobertas adolescentes”, relatou o autor.“O dever e o gosto mandavam que me interessasse pela vida de um patrício que tanto parecia saber da minha”, continuava.

“Como se durante toda a vida tivéssemos sido unha e carne”

José Saramago e Manuel Campestre – que viria a falecer em 2019, com 94 anos – trocaram“Foi o caso que este misterioso avô (misterioso, digo eu, porque se contam pelos dedos as vezes que falei com ele) era guarda de uma grande propriedade, pelo que, sempre que havia algo para defender da cobiça dos furtivos, tinha de pernoitar numa cabana no meio do campo”, conta o Nobel.

Os Cadernos de Lanzarote, ilha das Canárias para onde Saramago foi viver em 1993, relatam em formato de diário os pensamentos do autor entre esse ano e o de 1998.

João Saramago,, usava uma cana comprida “que atravessava o enramado da cabana e por ela, aliviado, fazia escorrer para fora a mijada”.

Conta o escritor que Manuel Campestre, então criança, quando deu pela habilidade do guarda, “tapou o orifício de saída da improvisada conduta e o resultado foi ter-se mijado todo o João Saramago quando a cana começou a devolver à origem o que já não lhe cabia dentro”.





"Os rapazes são uma peste, nem o diabo quis nada com eles", comenta Saramago no livro, sem saber que Manuel continuava, até na velhice, a pregar partidas com a dedicação de uma criança.



“Este levou uma sova do pai, a quem o ofendido e molhado patriarca se foi queixar,”.Quando chegaram à editora, José Saramago ofereceu a Manuel Campestre dois livros e autografou-os, a pedido do taxista. “E ele, por sua vez, não quis que eu lhe pagasse a corrida”, escreveu., sempre com dedicatória.. Assim termina a entrada de 7 de março de 1994.

Pilar del Río: “Gente levantada do chão, isso é que era importante para ele”

Confrontada com esta memória, Pilar del Río conta que Saramago era um homem que gostava de falar com gente desconhecida, gerando facilmente “correntes de afeto”.Ia ao México e era como se sempre lá tivesse vivido, ia à Argentina e estava com as mães de filhos assassinados. E também havia uma corrente de familiaridade., conta à RTP.“Isso era barulho para ele. Mas punha-se no lugar de colegas, de gente levantada do chão”, recorda. “Gente levantada do chão, isso é que era importante para ele”.Além disso, Saramago acreditava que o leitor era tão heroico como o escritor. “Havia uma relação de respeito mútuo”, explica a presidenta da Fundação com o nome do autor.Questionada sobre de que forma o marido retribuía o carinho que a gente lhe mostrava, como aconteceu com Manuel Campestre há 28 anos, Pilar responde que Saramago retribua, também, ao partilhar.Gostava de partilhar e era por isso que escrevia. “Para partilhar com outras pessoas”, diz Pilar.A autora espanhola relembra ainda como o marido ficava “horas e horas” a assinar livros a filas de pessoas, algo que conta também no seu recente livro. “Ele dizia: se eu entro nas casas das pessoas e elas ficam horas e horas a ler os meus livros, eu não havia de ficar umas horas a assinar livros? Claro que sim”.

Azinhaga, a terra natal onde regressou no final da vida

Saramago manteve durante vários anos uma relação distante com a Azinhaga. Algo que mudou quando lá regressou numas férias e foi recebido por Vítor Guia, ainda hoje presidente da Junta dessa freguesia ribatejana, que lhe abriu de novo as portas da terra., recorda Pilar. E “Vítor Guia merece uma homenagem absoluta”, pois “recuperou José Saramago, que tinha passado anos e anos e anos sem pôr os pés na Azinhaga”.“Saramago tinha deixado de ir [à Azinhaga] nos anos 40, 50. Tinha passado muito tempo, e entretanto muitas pessoas tinham deixado de lá morar ou já tinham morrido. Só Vítor Guia recupera a relação de Saramago com a Azinhaga”, explica a presidenta da Fundação José Saramago, dizendo queQuestionada sobre se essa terra era uma fonte de inspiração nas obras do autor, Pilar não hesita: “não”.“Era um lugar que ele recupera já na madurez. Quando está em Lanzarote, recupera a Azinhaga”, lugar que “não está no, não está n’, não está n’”.Para Pilar del Río, “não podemos ser patrióticos e confundir as coisas:”.José Saramago faria esta quarta-feira 100 anos. À data do seu centenário, é o único vencedor português do Nobel da Literatura, visto como o prémio literário de maior prestígio do mundo.