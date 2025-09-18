Companhia de teatro Formiga Atómica apresenta "Só mais uma gaivota"

por Sandy Gageiro - Antena 1

Foto: Manuel Loureiro - Formiga Atómica

Companhia de teatro Formiga Atómica juntou as memórias da turma de 2005, enquanto finalistas de um curso de teatro, cruzadas com um texto emblemático com mais de 100 anos e apresenta agora "Só mais uma gaivota".

Uma viagem ao passado e presente de uma geração

A estreia esta marcada para esta quinta-feira no CCB, até ao dia 28.

Vai ser também exibido o documentário "Gaivotas em terra", composto pelo conjunto de entrevistas filmadas aos atores que participaram no elenco da produção final daquele curso da ESMAE, em 2005, a exibir no dia 27, pelas 17h00, no CCB.

No final de 2026, a versão francesa do espetáculo vai estrear no Théâtre du Point du Jour, em Lyon, em data ainda por definir
