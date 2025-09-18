Companhia de teatro Formiga Atómica apresenta "Só mais uma gaivota"
Foto: Manuel Loureiro - Formiga Atómica
Companhia de teatro Formiga Atómica juntou as memórias da turma de 2005, enquanto finalistas de um curso de teatro, cruzadas com um texto emblemático com mais de 100 anos e apresenta agora "Só mais uma gaivota".
A estreia esta marcada para esta quinta-feira no CCB, até ao dia 28.
No final de 2026, a versão francesa do espetáculo vai estrear no Théâtre du Point du Jour, em Lyon, em data ainda por definir