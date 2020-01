Companhia trêsmaisum regressa a Carnide com a peça "Metade da Lua"

Da autoria de Joana Tavares, a peça aborda o envelhecimento, a memória e a esperança, num texto que se inspira em histórias verídicas, unindo fantasia e violência, seguindo um comunicado da produção.

Para falar destes temas, a autora utiliza a relação entre uma neta e uma avó que começa a perder a memória e tem de "encantar" as suas limitações com a doença de Alzheimer.

As relações familiares foram assim o tema escolhido para levantar questões sobre o que é envelhecer, o que é perder as capacidades do corpo, e enfrentar limitações decorrentes da doença de Alzheimer.

Culpa, aceitação e loucura são outras questões abordadas na peça, que tem encenação de Ana Paula Eusébio, assistida por Cyntia Carla e por Carlos Medeiros que, com António Alves da Costa, também é responsável pela seleção musical.

A interpretar estão Juliana Tavares e Maria Emília Castanheira.

A cenografia e desenho de luz são de José Manuel Castanheira, os figurinos e a maquilhagem, de Cyntia Carla, enquanto a direção técnica está a cargo de Guto Martins.

A operação de luz é de Felipe Augusto e de Guto Martins, a filmagem e edição de vídeo, de Júlia Nogueira, o cartaz e design, de Filipa Eusébio Duarte, e a fotografia e fotografia de cartaz é de Henrique Calvet.

A produção da peça é da trêsmaisum teatro.

Depois da estreia, "Metade da Lua" regressa a cena nos dias 18, às 21:30, e, no dia 19, às 17:00.