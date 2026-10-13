Compositor Nuno Lobo estreia peça com participação do público na Filarmónica de Berlim

A peça "Leshy" tem estreia marcada para 21 de outubro, às 13:00, e contará com a saxofonista Aina Font e com o percussionista Agostinho Sequeira como intérpretes, estando o próprio Nuno Lobo também em palco a dar indicações ao público participante.

Atualmente professor no Conservatório de Amesterdão, Lobo estudou na instituição neerlandesa e lá conheceu Font, com quem agora colabora nesta nova peça que tem por objetivo vir a ser gravada para o novo disco da música, como contou o compositor português à Lusa.

O disco vai estabelecer uma ligação à obra clássica de Bosch e, por isso, foi pedido ao compositor que abordasse a pintura, em particular o painel direito.

"Andei a tentar investigar um pouco, porque realmente, quando uma pessoa olha para a pintura, o número de detalhes é extraordinário e, portanto, é difícil escrever uma peça que englobe todo tipo de detalhes da obra", reconheceu o compositor de 30 anos.

Feita essa investigação, Nuno Lobo optou por debruçar-se sobre "a personagem que aparece mais ou menos no centro, uma espécie de homem-árvore, uma criatura híbrida em que as pernas começam a transformar-se em raízes".

"Foi um bocado a partir daí que comecei a imaginar uma espécie de floresta em que o público seria essas árvores e que gostaria de envolver os músicos numa espécie de floresta sonora", explicou.

O compositor português disse que se inspirou numa figura mitológica eslava, de nome Leshy, que "era uma espécie de protetor da floresta e que quando pessoas hostis entrassem na floresta ele tentava fazer algumas partidas e criar árvores ou mudar um bocado a rota para deixar as pessoas perdidas e assobiava e fazia sussurros".

"Portanto, um bocado inspirado por aí, o público vai estar a assobiar e a sussurrar durante a peça e eu vou estar em palco com os músicos a dar as indicações ao público de quando é que eles devem participar", acrescentou o compositor.

Lobo chamou também a atenção para um pormenor, mais abaixo dessa figura na pintura, que se trata de "uma partitura inscrita nas nádegas de uma personagem que está deitada no chão", que contém de facto notas musicais que permitem criar uma melodia de cerca de 30 segundos e que acabou incluída na peça que compôs.

Radicado em Amesterdão, Nuno Lobo tem trabalhado com instituições como a Dutch National Opera, o Festival d`Aix-en-Provence, o Oranjewoud Festival e formações como o Nieuw Ensemble e o Maat Saxophone Quartet, composto por músicos portugueses também radicados nos Países Baixos. Em 2020, foi jovem compositor em residência da Casa da Música, no Porto.

Entre as suas obras, muitas delas ouvidas e premiadas em concursos e festivais da Europa e Estados Unidos, consta "303|Circ. Praça Constituição", uma peça descritiva que acompanha a linha circular Praça da Liberdade -- Constituição, no Porto, e a orquestração da banda sonora da curta-metragem "Ice Merchants", de João Gonzalez.