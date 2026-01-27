Compositor Philip Glass cancela estreia de sinfonia no Kennedy Center

"A Sinfonia n.º 15 é um retrato de Abraham Lincoln, e os valores do Kennedy Center de hoje estão em conflito direto com a mensagem da Sinfonia", disse Philip Glass, citado no comunicado.

"Assim, sinto-me na obrigação de retirar a estreia desta Sinfonia do Kennedy Center sob a atual direção", adianta.

A agência do notícias norte-americana Associated Press contactou o Kennedy Center, que não respondeu ao pedido de comentário.

Philip Glass, autor da ópera "Einstein on the Beach", completa 89 anos no sábado. Em 2018, foi homenageado pelo Kennedy Center.

A Sinfonia n.º 15 de Glass, "Lincoln", seria dirigida pela maestrina vencedora de um Grammy Karen Kamensek, nos próximos dias 12 e 13 de junho.

Este é o mais recente cancelamento da programação do Kennedy Center, desde que o Presidente Donald Trump destituiu os antigos dirigentes, nomeou um conselho de administração à sua medida e acrescentou o seu nome à designação da instituição da capital federal dos Estados Unidos.

Ao longo do último ano, artistas como a soprano Renée Fleming e o músico tradicional norte-americano Bela Fleck cancelaram as suas atuações no Kennedy Center.

O mesmo aconteceu com o septeto de jazz The Cookers, de Eddie Henderson, Cecil McBee, George Cables e Billy Hart, que ia protagonizar os concertos de fim de ano, com a companhia Doug Varone and Dancers e a cantora folk Kristy Lee, entre muitos outros.

Segundo a imprensa norte-americana, a venda de bilhetes do Kennedy Center caiu para os piores níveis, desde a pandemia, com a chegada da nova administração.

O jornal The Washington Post noticiou que, desde setembro, pelo menos "43 por cento dos bilhetes ficaram por vender", nas diferentes salas do Kennedy Center, lembrando que, antes, a taxa de ocupação dos espectáculos era sempre superior a 93%.

Trump pôs o Kennedy Center no centro da sua campanha contra o que chama de cultura "woke".

O nome de Trump já está na fachada do edifício, além do de Kennedy, apesar de tal mudança exigir uma lei do Congresso que altere a que está na base da criação do Kennedy Center.