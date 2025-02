Compositora Andreia Pinto Correia vence primeira edição do Sorel Award nos EUA

O Sorel Award foi criado para apoiar e promover o percurso profissional de compositoras mulheres, permitindo-lhes desenvolver trabalho criativo, participar em residências e estrear uma nova composição para orquestra, que será depois editada comercialmente.

A primeira edição deste prémio, de empoderamento de mulheres compositoras, distingue a portuguesa Andreia Pinto Correia, que vive e trabalha em Nova Iorque e que em 2020 foi distinguida pela Academia das Artes e das Letras dos Estados Unidos.

A obra de Andreia Pinto Correia "caracteriza-se pela atenção cuidada aos detalhes harmónico e à cor tímbrica. Seguindo uma tradição familiar de académicos e escritores, o seu trabalho reflete frequentemente a influência de inspirações literárias da Península Ibérica e não só", afirma o American Composers Forum na página oficial.

No âmbito deste prémio, Andreia Pinto Correia poderá compor uma obra inédita que deverá se estreada pela American Composers Orchestra no Carnegie Hall, em Nova Iorque, ou numa sala de espetáculos semelhante.

O Sorel Award é uma iniciativa da American Composers Forum e Orchestra, com o patrocínio da Organização Filantrópica Elizabeth e Michel Sorel.

Andreia Pinto Correia nasceu em Lisboa, em 1971, e vive atualmente nos Estados Unidos.

As suas composições têm sido apresentadas em vários palcos internacionais, nomeadamente nos Estados Unidos e na Europa, e interpretadas por formações como as orquestras sinfónicas de Berkleley e Minnesota, a Orquestra Gulbenkian e a Orquestra Metropolitana de Lisboa.

Entre as suas composições mais recentes estão "Cortejo", uma encomenda da Filarmónica de Los Angeles, e "Os pássaros da noite", encomendada pela Orquestra Filarmónica de Nova Iorque, ambas estreadas com direção do maestro Gustavo Dudamel.