Conan Osíris venceu o Festival da Canção

"Tem sido uma coisa tão surreal que parece um sonho e daqui a nada vou acordar. Tive um sonho e depois volto à minha vida normal", garantiu Conan Osíris. "Ainda estou à espera que alguém me diga se é ou não é. Se alguém souber, avise-me, por favor", disse.

Sobre ter conseguido uma pontuação tão elevada, maior daquela registada por Salvador Sobral, Conan Osíris não escondeu a surpesa. "Não consigo encontrar uma explicação lógica" sobre uma pontuação mais elevada do que na semifinal, dizendo que talvez o público tenha tido tempo para "digerir". Ainda assim, estava à espera que "fosse mais renhido, mais taco a taco".



Conan Osíris vai representar Portugal no Festival da Eurovisão 2019, em Israel. "Vai ser grave, gravíssimo", gracejou, argumentando que "dá que pensar, tem muitas nuances. Vou ter de me acalmar, pensar o que isto tudo significa".



O artista agradeceu ao público a vitória: "Obrigado aos mais antigos, aos mais novos, aos que mudaram de ideias, aos que ainda vão mudar".



O representante de Portugal no Festival da Eurovisão 2019, que decorre em maio em Israel, foi escolhido entre os oito temas que disputaram a final do Festival da Canção, numa cerimónia em Portimão.



Conan Osíris venceu com a música Telemóveis.

Conan Osíris, que vai ser o representante português na cidade israelita de Telavive, em maio, venceu depois de ter merecido pontuação máxima (12 pontos) do público e de todas as regiões do país (Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, Açores, Madeira e Algarve) exceto do Algarve, que lhe deu a segunda pontuação mais alta (10 pontos).Perante um pavilhão Portimão Arena praticamente esgotado, com cerca de 3.500 espetadores, e com uma votação on-line do público e de um júri composto por personalidades da música e da televisão em sete regiões do país, NBC ficou na segunda posição, enquanto Matai acabou na terceira posição.