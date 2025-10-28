Concerto "100 Paredes" enche Centro Cultural Português de Díli

A digressão do projeto, elaborado no âmbito do centenário do nascimento de Carlos Paredes, teve início em São Tomé e Príncipe, passou pela Guiné-Bissau e chegou a Timor-Leste no passado dia 21, onde vai permanecer até quinta-feira, seguindo depois para os Estados Unidos.

"Começar este início de digressão pelos PALOP e agora por Timor-Leste está a ser de uma intensidade enorme. São povos incrivelmente generosos, artisticamente estamos num paraíso e tem sido incrível", afirmou André Varandas, na segunda-feira no final do segundo concerto em Díli, que, à semelhança do primeiro, realizado no sábado, estava cheio de portugueses e timorenses.

Em Timor-Leste, o projeto realizou cinco iniciativas entre oficinas criativas com as comunidades locais, com músicos e artistas timorenses e com a Escola Portuguesa de Díli.

"Tem sido incrível o resultado. Foram dois concertos maravilhosos, sala cheia no Centro Cultural, está a ser incrivelmente bonito", disse André Varandas.

Nas mãos de Bruno Costa a guitarra portuguesa encantou o Centro Cultural Jorge Sampaio.

"Acho que este trabalho, o `100 Paredes` e esta `world tour`, que traz a guitarra portuguesa quase ao mundo inteiro, tem esse propósito: deixar que as pessoas se enamorem por um instrumento que é tão nosso, que carrega o nome Portugal, e que tem um timbre, uma sonoridade única", salientou Bruno Costa.

O guitarrista destacou também o "grande orgulho" que é fazer aquele trabalho.

"É um trabalho de uma generosidade para com o instrumento e a cultura portuguesa, mas dá-nos um prazer imenso ter este público em palmas ininterruptas durante tanto tempo a cada música que vai passando, é muito gratificante", disse.

Palmas ininterruptas e espetadores de pé, foi assim que terminaram ambos os concertos dados em Díli.

"Acho que foi um espetáculo absolutamente maravilhoso. Para mim foi uma surpresa. Carlos Paredes, que eu nunca vi ao vivo, era um músico absolutamente virtuoso, um maestro infinito naquela relação simbiótica que tinha com a guitarra", disse o embaixador de Portugal, Duarte Bué Alves.

Para o diplomata, o concerto transportou os espetadores para aquela "relação íntima, profunda, dialogante com a música de Carlos Paredes".

"Mas trouxeram muito mais, porque este espetáculo pretende ser uma ponte de diálogo cultural pelos 10 ou 12 países onde vai passar e isso é talvez uma das componentes mais interessantes, a par da homenagem a Carlos Paredes", salientou.

Segundo Duarte Bué Alves, o que assistiu no centro cultural Jorge Sampaio foi também ao diálogo com a "música timorense, com a expressão cultural timorense, com as artes plásticas timorenses e os têxteis timorenses".

"E isso de facto é a missão última de um centro cultural, como o centro cultural português Jorge Sampaio da embaixada de Portugal em Díli, naturalmente ser uma monta da cultura portuguesa, mas abrir-se ao diálogo com a cultura local. E verdadeiramente o espetáculo de hoje não podia ser mais bem-sucedido nessa ponte que nós queremos fomentar e alimentar", acrescentou.

O projeto segue para os Estados Unidos (EUA) onde vai estar entre de 06 e 13 de novembro, com ações agendadas para Nova Iorque, New Bedford e Nova Jérsia.

Entre 27 de novembro e 04 de dezembro, a Argentina é o destino, com apresentações agendadas para a capital, Buenos Aires, e Córdova, a segunda cidade mais populosa daquele país sul-americano.

Montevideu, no Uruguai, receberá o "Paredes Experience" entre 05 e 09 de dezembro, antes de um primeiro regresso à Europa, no caso à Toscana italiana, nas localidades de Pontedera e Buti (11 a 14 de dezembro).

No início de 2026, a música de Carlos Paredes ecoará na Polónia (na capital Varsóvia e em Rzeszów, no sudeste do país), entre 09 e 17 de janeiro, partindo depois para a China continental e para os territórios chineses de Macau e Hong Kong, em locais ainda a anunciar, de 19 a 26 do mesmo mês.

De 11 a 16 de fevereiro, será a vez de Istambul (Turquia), seguindo-se Cuba (em Havana e Matanzas, entre 25 de fevereiro e 03 de março) e cinco dias em Paris (França), de 05 a 09 de março.

A digressão mundial do "Paredes Experience" tem o final agendado para São Paulo, no Brasil, com iniciativas previstas de 12 a 23 de março.