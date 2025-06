Concerto gratuito com Mariza em Coimbra no dia 21 celebra 735 anos da Universidade

O espetáculo, intitulado "Flores do Verde Ramo", comemora ainda os 700 anos da morte do rei D. Dinis e integra a programação do projeto Sons da Cidade, que visa assinalar o 12.º aniversário da inscrição da "Universidade de Coimbra, Alta e Sofia" na lista do Património Mundial da UNESCO, a organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura.

Apesar da entrada gratuita, o concerto obriga à apresentação de bilhetes, cujo levantamento, no máximo de dois por pessoa, pode ser feito a partir de dia 16 na Loja de Turismo da UC e no Convento São Francisco.

Em nota enviada à agência Lusa, a Universidade de Coimbra frisou que o evento cultural promovido anualmente pela Associação RUAS - Recriar a Universidade, Alta e Sofia decorre, este ano, entre os dias 16 e 22, sob o signo da reflexão e da intervenção artística com o tema "Versos do Tempo, Vozes do Património".

Segundo o comunicado, o programa multidisciplinar "convida à reflexão e intervenção sobre o património e à revisitação de espaços e de obras culturais, através de concertos, apresentações de projetos e visitas guiadas".

O Sons da Cidade arranca no dia 16, uma segunda-feira, com a apresentação do estudo prévio da requalificação do complexo da Associação Académica de Coimbra, pelo arquiteto Gonçalo Byrne.

Na terça-feira, 17, na Sala do Senado da UC, é apresentado o plano de gestão da "Universidade de Coimbra, Alta e Sofia" e, ainda no tema do património, no sábado, dia 21, a atividade Estaleiro Aberto leva os interessados a duas visitas às obras em curso no edifício dos Gerais.

No último dia da programação, um domingo, dia 22 -- data em que se completam 12 anos sobre a classificação da UNESCO -- decorrerá, pela manhã, uma visita acompanhada aos colégios da Rua da Sofia, um concerto de músicos da Orquestra Clássica do Centro, no edifício-ponte da mesma rua (sobre a avenida Central) às 18:30, e a primeira exibição do documentário "Salatinas: Memórias da Velha Alta de Coimbra", produzido por Tiago Cerveira, Rafael Vieira e Filipa Queiroz, às 21:15, no largo da Porta Férrea.