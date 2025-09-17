Concerto "Juntos pela Palestina" hoje em Londres

Entre estas está um evento musical com a participação de diversos artistas como Bastille, Brian Eno, James Blake. Em palco, vão estar “juntos pela palestina”. Conta ainda com a atuação de alguns artistas palestinianos.





Este concerto visa angariar fundos para Gaza e expressar solidariedade para com o povo palestiniano.



O espetáculo têm início marcado para as 19h00 e pode ser seguido na internet através do youtube.