Concerto "Juntos pela Palestina" hoje em Londres
Imagem promocional - Together for Palestine
Esta quarta-feira Londres conta com a presença de Donald Trump, mas também com várias manifestações a favor da Palestina. Entre estas está um evento musical com a participação de diversos artistas como Bastille, Brian Eno, James Blake.
Entre estas está um evento musical com a participação de diversos artistas como Bastille, Brian Eno, James Blake. Em palco, vão estar “juntos pela palestina”. Conta ainda com a atuação de alguns artistas palestinianos.
Este concerto visa angariar fundos para Gaza e expressar solidariedade para com o povo palestiniano.
O espetáculo têm início marcado para as 19h00 e pode ser seguido na internet através do youtube.