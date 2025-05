Concerto solidário ajuda projeto da Casa do Artista do Norte

Ambição com décadas da comunidade artística, o projeto de uma Casa do Artista no Norte do país chegou a ganhar corpo em 2009, com desenho do arquiteto Manuel Correia Fernandes e local atribuído em Matosinhos, mas teve de ser revisto por questões de segurança e dimensões, sem qualquer desenvolvimento desde então.



A Câmara Municipal de Matosinhos já indicou, este mês, manter a disponibilidade para encontrar um local para acolher o projeto.



Com capacidade para 120 utentes, metade dos quais residentes, a futura Casa do Artista no Norte será constituída por residências e centro de dia.





Entre os serviços a prestar estão os cuidados de medicina preventiva, curativa e de reabilitação, enfermagem e assistência medicamentosa. “Os artistas são uma classe socioprofissional que enfrenta muitas dificuldades, sobretudo em idade avançada”, diz João de Sousa Cunha, o presidente.





O modelo de funcionamento a implementar será em tudo similar ao da sede em Lisboa, que funciona desde 1999, embora, numa primeira fase, por contenção de custos, o projeto não contemple a construção de um auditório.





Com a participação já confirmada de Gisela João, GNR, Miguel Araújo, Ornatos Violeta, Banda Filarmónica de Matosinhos-Leça, José Raposo, Óscar Branco, Pedro Lamares, Rita Reis e Rui Xará, a gala solidária inscreve-se no esforço da associação de angariar receitas próprias.