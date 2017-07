Concertos, diretos, música. RTP leva NOS Alive 2017 a todo o país

RTP 07 Jul, 2017, 16:38 / atualizado em 07 Jul, 2017, 16:39 | Cultura

Pelo sexto ano consecutivo, a RTP está no festival NOS Alive. Mais do que estar no festival, a televisão pública leva o festival até todos os portugueses. A promessa é garantir “a melhor transmissão, sempre”, com um acompanhamento diário e permanente daquele que é o maior evento de música realizado em Portugal.



Em concreto, a RTP disponibiliza cerca de 11 horas diárias de emissão única e contínua dedicada ao festival na internet. De 6 a 8 de julho, a emissão especial tem início às 17h00 no RTP Play.



Pedro Fernandes e Filomena Cautela lideram a emissão em direto do recinto, prometendo mostrar tudo o que acontece no recinto do Passeio Marítimo de Algés. Os dois apresentadores contam com os comentários de Nuno Galopim e Ana Markl, ao qual se junta uma vasta equipa de repórteres no terreno com Ana Galvão, Vanessa Augusto e Inês Lopes Gonçalves.



Parece muito? É só uma pequena porção da operação RTP NOS Alive 2017. No RTP Play, cada um poderá fazer a sua própria emissão. A RTP disponibiliza os sinais dos seis palcos do evento, permitindo a todos os interessados visionar o palco que realmente lhe interessa.

Site NOS Alive

A cobertura do festival passa ainda pelo site da RTP dedicado ao NOS Alive. Num só site, a televisão pública reúne os vídeos dos melhores momentos, as fotografias dos concertos e do ambiente do festival.



No computador ou com o telemóvel, nada como estar também atento às redes sociais da RTP. Prepare-se para viajar pelo festival, com um acompanhamento exclusivo e em direto, pela mão das repórteres Joana Martins e Sara Lima.

NOS Alive na televisão

O acompanhamento é total no digital, mas a televisão não fica de fora do festival. A RTP1 transmite ao final da noite concertos, o resumo do que aconteceu durante o dia e a antevisão do dia seguinte.



A redação de informação da RTP mobiliza-se também, com o programa “As Horas Extraordinárias” a ser transmitido do recinto do NOS Alive, em direto, no dia 7 de julho.



É um extenso menu de conteúdos que a RTP promove para levar o NOS Alive 2017 a todos os portugueses. Para os festivaleiros, é a própria RTP que se desloca a Algés.



Para assinalar os 60 anos da televisão pública portuguesa, a RTP montou um estúdio no festival, onde todos se poderão caracterizar de acordo com as várias épocas. O resultado será gravado e disponibilizado na página da RTP.