Concurso Internacional Santa Cecília junta jovens pianistas de todo o mundo

Foto: Isabel Cunha - Antena 1

Ao longo desta semana há jovens pianistas dos 4 cantos do mundo na cidade do Porto. Da China, do Japão, da Austrália, da Rússia, da Coreia do Sul, da Ucrânia, 40 jovens pianistas, duas dezenas de nacionalidades participam no Porto no concurso Internacional de Piano Santa Cecília, uma das mais prestigiadas competições europeias.