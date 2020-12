Concurso mantém Suzana Menezes como diretora regional de Cultura do Centro

Segundo um despacho da secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural, Ângela Carvalho Ferreira, hoje publicado em Diário da República (DR), a designação de Suzana Maria Peres de Menezes surge "considerando os resultados obtidos em sede do procedimento concursal desenvolvido nos termos do Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Pública, para o cargo de diretor regional de Cultura do Centro e a fundamentação constante da proposta de designação elaborada pelo respetivo júri".

Na sequência do procedimento concursal, Susana Menezes vai continuar a desempenhar, "em comissão de serviço e pelo período de cinco anos", o cargo de diretora regional de Cultura do Centro, que exerce desde 01 de janeiro de 2019.

Na nota curricular publicada no DR lê-se que Suzana Maria Peres de Menezes é licenciada em Comunicação Social (1995) pela Universidade da Beira Interior, mestre em Museologia (2005), pela Universidade Lusófona, e doutorada em Estudos Culturais pela Universidade de Aveiro (2018).

Entre outras funções, Susana Menezes foi Chefe de Divisão da Cultura do Município de São João da Madeira, assumindo a direção e gestão de recursos humanos, gestão cultural e a gestão científica das instituições a seu cargo (Biblioteca Municipal e Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares, Museu da Chapelaria e Museu do Calçado, Paços da Cultura e Casa da Criatividade).

Desenvolveu, também, diversas competências como coordenadora de equipas de trabalho e gestora de projetos nos domínios da cultura e turismo.

Desde outubro de 2014, está integrada no Núcleo de Investigação em Políticas Culturais, criado pelo Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, que visa contribuir para a discussão crítica de temáticas como produção, promoção, divulgação e financiamento da cultura.

Susana Menezes é autora de várias publicações e artigos, e palestrante em cursos, seminários e colóquios, nacionais e internacionais.