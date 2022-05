Condeixa-a-Nova realiza Semana do Cabrito com participação de 16 restaurantes

"Desde a primeira edição, queremos criar uma simbiose que seja uma mais-valia para os vários setores da economia do concelho e que possa dar dinâmica à nossa restauração", disse hoje o presidente da autarquia, Nuno Moita, à agência Lusa.

Durante 10 dias, os apreciadores "têm oportunidade de consumir a um preço mais controlado" a iguaria que a organização do evento promove como "o melhor cabrito assado de Portugal!".

"À partida, a Câmara financia 10 cabritos por restaurante, cerca de 66 quilos, além de oferecer diariamente 25 escarpiadas a cada um", explicou Nuno Moita, indicando que os estabelecimentos aderentes irão praticar um preço único de 15 euros por refeição no período do festival Sabores de Condeixa -- Semana do Cabrito, contra 13 euros em 2019, antes da atual pandemia.

A escarpiada é um doce à base de massa de pão, açúcar amarelo, azeite e canela produzido por várias padarias do concelho.

Além desta sobremesa tradicional e de uma dose de cabrito assado no forno, a refeição inclui as entradas e a bebida.

"Este é um evento que mexe com vários setores da economia local, em que as pessoas podem comer cabrito a um preço mais baixo do que no resto do ano. Queremos primar pela qualidade do serviço", salientou o autarca.

No final da refeição, os comensais recebem ainda um brinde e "são convidados a preencher um pequeno formulário", fazendo assim uma avaliação pessoal da qualidade do prato degustado.

Em cada casa da especialidade, o voto introduzido numa urna contribuirá para encontrar o primeiro classificado entre os restaurantes, ao qual será atribuído o prémio "Cabrito de Ouro" no ano seguinte.

Devido à pandemia da covid-19, a Semana do Cabrito não se realizou em 2020 e 2021.

O presidente da Câmara revelou que o vencedor de 2019 foi o restaurante "O Filipe", na povoação de Sebal, em território da atual União das Freguesias de Sebal e Belide.