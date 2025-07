Contra genocídio. Grupo de publicações religiosas pede fim do comércio de armas com Israel

A publicação portuguesa 7Margens integra este grupo.

Numa carta aberta dirigida aos governos de Brasil, Espanha, Itália e Portugal, e aos responsáveis da União Europeia, o grupo pede também o reconhecimento como processo de genocídio da operação do exército israelita na Faixa de Gaza e o apoio à reconstrução de "uma Palestina independente e democrática, no quadro dos dois povos, dois Estados livres e independentes".

Com o título "Vemos, ouvimos e lemos, não podemos calar - Parar o genocídio, dar de comer aos esfomeados, construir a paz", os profissionais destas publicações consideram que enquanto jornalistas não lhes "basta noticiar a violência trágica" e que, enquanto crentes não se podem "resignar ao silêncio".

"É preciso um cessar-fogo imediato e durável; a libertação imediata dos reféns em poder do Hamas; restabelecer a ajuda humanitária em segurança; iniciar negociações com vista à paz justa na região; exigir o acesso livre dos media aos territórios da Palestina; criar condições para a reconstrução da Palestina à luz do direito internacional e numa base democrática", lê-se na carta.

O apelo dirige-se aos responsáveis políticos e a "todos os cidadãos e cidadãs, crentes e não crentes, bem como às igrejas e diferentes comunidades religiosas e aos seus responsáveis".

"É tempo de quebrar o silêncio cúmplice e agir! Hoje, ao contrário do que se passou no início da década de quarenta do século passado no nosso continente, hoje vemos, ouvimos e lemos notícias do genocídio. Não podemos calar", acrescentam.

Além do 7Margens, são ainda signatárias da carta: Unisinos (Brasil), Catalunya Cristiana, o Catalunya Religió, Flama e Religión Digital (Espanha), Adista e Rocca (Itália).

O grupo avança que deu conhecimento desta carta aberta ao Vaticano e ao Conselho Mundial de Igrejas.