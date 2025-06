Contra o assédio. O primeiro manual de boas práticas para o cinema e audiovisual

Prevenir, orientar, denunciar, não normalizar — são verbos deste guia em que o objetivo é responder à "falta de informação generalizada" sobre as várias formas de assédio, apontar caminhos e informações práticas para vítimas e testemunhas, mas também elencar as boas práticas que podem ser adotadas nos locais de trabalho."O assédio, moral e sexual, no setor do cinema e do audiovisual, não se manifesta apenas através de comentários sexistas ou avanços inapropriados. Assume muitas faces: humilhação pública, intimidação, silenciamento, abuso de poder, exploração de trabalho gratuito ou mal pago, exclusão sistemática de determinadas vozes, desvalorização constante de profissionais. No cinema e no audiovisual, como em tantos outros espaços, estes comportamentos abusivos têm vindo a ser normalizados, tratados como parte da hierarquia, desculpados", pode ler-se no começo do manual, que tem uma primeira tiragem de 500 exemplares, mas está disponível em PDF no site da associação Da autoria de Ana Sofia Pereira e Camila Lamartin, o manual é editado pela Mutim e tem a coordenação desta associação, com revisão jurídica da advogada Leonor Caldeira. É coproduzido pela Filmaporto - Film Commission, tem o apoio financeiro do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA) e o apoio do projeto de investigação "FEMglocal - Movimentos feministas glocais: interacções e contradições", que as autoras integram.