Convento de Jesus reabre ao público no dia 10 de outubro

A Câmara de Setúbal assumiu a liderança do processo de requalificação do Convento de Jesus após a assinatura de um protocolo com a Direção Regional de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo (DRCLVT), em janeiro de 2012, o que permitiu lançar o concurso público e adjudicar a empreitada da primeira fase das obras de recuperação e valorização, concluídas em 2015.As primeiras empreitadas de reabilitação e estabilização do edifício permitiram reabrir o Convento de Jesus em 20 de junho de 2015, 23 anos após ter sido encerrado. Mas dois anos depois, em 24 de outubro de 2017, o imóvel fechou outra vez as portas devido ao arranque da segunda fase dos trabalhos, que incluíram a recuperação da zona dos claustros, sala do capítulo, coro alto e espaço envolvente do convento.", disse Maria das Dores Meira, em declarações à agência Lusa durante uma visita ao principal monumento da cidade de Setúbal.", acrescentou.Segundo Maria das Dores Meira, a recuperação do Convento de Jesus tem sido um "processo longo", que começou em 2002 com os esforços do município junto do Ministério da Cultura, da Direção-Geral do Património e de outras entidades, uma vez que se trata de um Monumento Nacional, da responsabilidade da administração central e não da Câmara Municipal.





Processo moroso







A autarca comunista, que está cumprir o terceiro e último mandato como presidente da Câmara de Setúbal, recordou que o entendimento com a administração central só foi possível há cerca de 10 anos e que a "saga da recuperação do Convento de Jesus" começou a ser concretizada em 2013. A autarquia, sublinhou, teve de se substituir à administração central, assumindo a comparticipação nacional (50%) de uma candidatura a fundos comunitários para a requalificação.", disse.Maria das Dores Meira referiu ainda que, depois de concluídas as primeiras duas fases de reabilitação, está já adjudicada, por 2,2 milhões de euros, uma terceira etapa, para a recuperação do que ainda falta nas alas norte e nascente do convento.Para uma quarta fase fica a construção de um depósito para o espólio arqueológico, pinturas e arte sacra do Museu de Setúbal, instalado no convento.





Casa com história







O Convento de Jesus foi o palco escolhido para a ratificação, em 1494, do Tratado de Tordesilhas, com que Portugal e Espanha dividiram o mundo. Acolheu as freiras de um ramo da Ordem Franciscana até 1888, e, posteriormente, albergou o antigo Hospital do Espírito Santo até 1959.Construído no final do século XV, em terrenos cedidos à Coroa por um particular, o convento, classificado como Monumento Nacional em 1910, acolhe desde o início da década de 60 do século XX as instalações do Museu de Setúbal, acervo com diversas coleções artísticas, arqueológicas, históricas e documentais de elevado valor, algumas com dimensão internacional.

A Igreja do Convento de Jesus, projetada pelo arquiteto Boitaca e considerada uma joia da arquitetura portuguesa, ensaia as especificidades da arquitetura manuelina que se lhe seguiria, particularmente no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.