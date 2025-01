Convento dos Paulistas em Lisboa candidato à lista dos sete monumentos europeus em perigo

A Europa Nostra refere-se a este monumento, conhecido como Igreja de Santa Catarina, na calçada do Combro, em Lisboa, como "um impressionante exemplo de arquitetura religiosa barroca e de planeamento urbano" que "necessita urgentemente de reabilitação".

"A cobertura da igreja encontra-se em muito mau estado devido às diversas entradas de águas pluviais, com a consequente perda de partes do teto em estuque. O banco barroco do coro alto, o órgão em talha dourada e muitas das pinturas `in situ` (na sua maioria dos séculos XVII e XVIII) estão em rápida decadência", afirma a organização europeia, citando o Fórum Cidadania Lx, que defende "a recuperação do monumento e os seus grandes benefícios culturais, sociais e económicos".

O convento e igreja portugueses fazem parte de uma lista de 14 monumentos europeus em perigo, candidatos a à lista final da Europa Nostra, entre os quais se encontram também o Teatro Nacional de Oslo, a Grande Sinagoga de Orla, na Polónia, o complexo modernista de Belgrado, desenhado por Nikola Dobrovic, construído entre 1953 e 1964, e a igreja medieval de St.º Estêvão, em Pousada, Espanha.

A lista de 14 monumentos em perigo inclui ainda o mosteiro e povoado de Arakelots, na Arménia, apontado como "uma joia da herança medieval", a estação ferroviária de Mixnitz-Bärenschützklamm, na região alpina da Áustria, construída em 1844, o Castelo de Ferro, de 1887, na cidade belga de Ath, o Castelo de Nyborg, na Dinamarca, construído no século XII e remodelado no período renascentista, quatro séculos depois, e um outro castelo, em Monemvasia, na Grécia, com estruturas desde o período bizantino (século XI) até aos tempos modernos.

Entre os 14 monumentos finalistas estão ainda o edifício Gebléishal ou Halle des Soufflantes, na cidade luxemburguesa de Esch-sur-Alzette, construído em 1910, as pontes ferroviárias e o aterro que atravessam o Baardwijkse Overlaat, nos Países Baixos, datados do século XIX, o edifício Valhalla Swimming Hall, em Gotemburgo, na Suécia, que representa "uma expressão significativa da arquitetura e decoração artística pioneira dos anos 1950", e os Jardins da Torre Vitória, em Londres, junto ao Palácio de Westminster.

O programa dos sete monumentos europeus em perigo, da Europa Nostra, faz parte de uma campanha da sociedade civil para salvar o património ameaçado da Europa.

Segundo a organização, cofinanciada pela União Europeia, este programa "aumenta a sensibilização, prepara avaliações independentes e propõe recomendações de ação", prevendo uma apoio de 10.000 euros por cada local, entre os sete em perigo, para apoiar o desenvolvimento de uma atividade que salve o monumento.

A Europa Nostra é uma federação europeia de organizações não-governamentais ligadas ao património, apoiada por uma rede de organismos públicos, empresas privadas e cidadãos, abrangendo mais de 40 países, o que a torna a maior rede de património da Europa.

O Centro Nacional de Cultura faz parte desta rede institucional.

A Europa Nostra foi fundada em 1963 e mantém relações de proximidade com a União Europeia, o Conselho da Europa, a UNESCO e outros organismos internacionais, sendo também parceira da iniciativa New European Bauhaus desenvolvida pela Comissão Europeia, e membro da Rede do Património Climático.