Convento São Francisco em Coimbra com programa cultural gratuito

Cinema, música, dança e circo contemporâneo são algumas das propostas do evento cultural, que resulta da conjugação com o programa de encerramento do "Dar a Ouvir -- Paisagens Sonoras da Cidade", coorganizado com o Jazz ao Centro Clube, afirmou a Câmara Municipal de Coimbra, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Na sexta-feira, o Convento São Francisco acolhe uma `performance` sonoro-musical de Carlos Santos e Miguel dos Reis, intitulada "Uma orelha na cidade", o espetáculo de circo contemporâneo "Otus", da Companhia Oliveira e Bachtler, e a apresentação do primeiro de três recitais que compõem o projeto "Coimbra-C, Estação Europa", do ator André Gago.

No segundo dia, aquele espaço cultural recebe outra `performance`, desta feita a cargo de João Castro Pinto e Leonor Arnauth, o espetáculo de dança "#4 ar" e, à noite, na Praça da Caixa de Palco, haverá um cineconcerto em torno do filme "O garoto de Charlot", de Charlie Chaplin.

Ainda no sábado, está agendada uma performance circense da companhia espanhola Es Circ.

No último dia do programa, haverá, de manhã, espetáculos para bebés, e, à tarde, um espetáculo sobre a solidão na velhice e um outro em torno do dispositivo interativo Mobiliário Sonoro 02, um objeto que permite "a exploração artística, educativa e lúdica" do Arquivo Sonoro do Centro Histórico de Coimbra, referiu o município.

De acordo com a autarquia, "as entradas para todos os eventos são gratuitas, estando sujeitas à lotação de cada um dos espaços e à apresentação de bilhete".