Convento São Francisco em Coimbra retoma programação dedicada à Europa

O espaço cultural gerido pela Câmara Municipal de Coimbra (CMC) tinha apresentado no início do ano o programa "Semestre Europeu - A Europa em Coimbra 2021", a decorrer durante a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE).

No entanto, com o início do confinamento em janeiro, foram suspensas todas as apresentações que estavam programadas, retomando agora em abril.

Dentro do programa, foram realizados apenas quatro eventos em janeiro, antes do confinamento decretado pelo Governo, afirmou a vereadora da CMC Carina Gomes, que falava na apresentação da programação do Convento São Francisco.

O "Semestre Europeu" procura celebrar a multiplicidade de culturas dos países que integram a União Europeia, a partir de espetáculos de música, dança, teatro ou circo contemporâneo.

Face aos constrangimentos da pandemia, o "Semestre Europeu" acaba por se estender até "ao final de agosto", referiu, salientando ainda o envolvimento de muitas embaixadas dos países representados "na organização deste programa".

A responsável salientou que foi possível reagendar a grande maioria das iniciativas, estando previstos um total de 52 eventos dentro do "Semestre Europeu", até agosto.

Para a vereadora, esta programação contribui ainda para afirmar Coimbra na candidatura a Capital Europeia da Cultura 2027.

O trio do Chipre Monsieur Doumani, a cantora grega Savina Yannatou, o malabarista sueco Jay Gilligan, o acordeonista finlandês Kimmo Pohjonen ou o pianista dinamarquês Jesper Hedegard são alguns dos nomes que vão passar pelo Convento São Francisco durante o "Semestre Europeu", que acolhe ainda "Gulliver", espetáculo de Tiago Cadete, e "A margem do tempo", espetáculo com base no texto do alemão Franz Xaver Kroetz e em que participam Eunice Muñoz e a sua neta, Lídia Muñoz.

Durante este semestre, o Convento São Francisco acolhe ainda espetáculos de eventos como o Ciclo Requiem Coimbra, o Abril Dança em Coimbra ou o Ciclo de Concertos de Coimbra.

Entre maio e junho, às terças-feiras, o café concerto daquele espaço cultural volta a receber `showcases` de músicos ligados à cidade, estando previstas apresentações de Luca Argel, Susana China, Labaq, Daniel Catarino ou Mr. Gallini, entre outros.

Já esta semana, na quinta-feira, a Antiga Igreja do Convento acolhe a apresentação do duo Kintsugi, que junta o saxofonista João Mortágua e o pianista Luís Figueiredo.

Na conferência de imprensa, esteve também presente o elemento do grupo de trabalho da candidatura de Coimbra a Capital Europeia da Cultura António Pita e a consultora da programação do Convento São Francisco, Isabel Worm.